Ainda não terminamos o ciclo de política monetária restritiva, diz Lagarde, do BCE

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse que o corte nas taxas de juros realizado na semana passada não significa que a inflação foi vencida. "Ainda não terminamos o ciclo restritivo da política monetária. Se olharmos para as taxas de juros reais, ainda estamos em território restritivo, e temos de continuar o quanto for necessário para levar a inflação para 2%", disse Lagarde, em entrevista concedida ao jornal alemão Handelsblatt na sexta-feira, 7, e divulgada nesta terça-feira (11) pelo BCE.

Lagarde afirmou que as taxas de juros poderão permanecer inalteradas por mais de uma reunião do BCE e que ainda são necessários mais dados, principalmente sobre salários, para orientar as próximas decisões de política monetária. "Pode haver períodos em que manteremos as taxas inalteradas", disse a presidente do BCE.

A economia da zona do euro tem apresentado melhora, com a queda do desemprego e o aumento dos salários, em consonância com a desaceleração da inflação, segundo Lagarde. "A taxa de poupança ainda é muito elevada, mas as pessoas estão gastando mais. No investimento, também estamos vendo alguma recuperação. Não é muito forte, mas está chegando."