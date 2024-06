Pacheco vai ao Planalto para se reunir com Lula e discutir MP do PIS/Cofins

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), vai ao Palácio do Planalto no período da tarde desta segunda-feira para se reunir com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e discutir a medida provisória que limita a compensação de créditos de PIS/Cofins. A reunião não consta das agendas oficiais de Lula e Pacheco, mas foi confirmada pela assessoria de imprensa do presidente do Senado.

A medida provisória causou ampla repercussão negativa no Congresso após ter sido assinada pelo presidente Lula. Líderes de partidos da base governista reclamaram publicamente do texto e disseram ter sido cobrados pelo setor produtivo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pela MP, o governo limita a compensação de créditos de PIS/Cofins de forma geral e de créditos presumidos de PIS/Cofins não ressarcíveis.