Inflação de alimentos está um pouco mais alta recentemente globalmente, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta segunda-feira, 10, que embora a inflação de energia e alimentos esteja convergindo na maioria dos lugares, a inflação de alimentos está um pouco mais alta recentemente em nível global. "Isso não está acontecendo apenas no Brasil, estamos olhando para outros países e está acontecendo o mesmo", disse Campos Neto, participante de webinar promovido pela Constellation Asset Management

O banqueiro central destacou que o movimento coincide com dados que indicam o aumento de anomalias em termos de temperatura no planeta nos anos recentes, com destaque para 2023 e 2024.