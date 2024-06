Correção: Com tensão pré-Fed e fiscal, dólar volta a subir e já avança 10% no ano

O texto publicado anteriormente continha uma incorreção no segundo parágrafo. O dólar à vista fechou hoje no maior valor desde 4 de janeiro de 2023, e não desde 5 de janeiro de 2023 como constava. Segue a versão corrigida.

O dólar abriu a semana em alta firme no mercado doméstico de câmbio, em dia de fortalecimento da moeda americana no exterior e avanço das taxas dos Treasuries longos. Após o resultado expressivo de geração de emprego nos EUA em maio divulgado na sexta-feira, 7, investidores adotaram uma postura mais cautelosa à espera dos sinais do Federal Reserve em sua decisão de política monetária na quarta-feira, 12. Por aqui, as preocupações com a política fiscal seguem no radar e contribuem para a busca de posições cambiais defensivas.

Na primeira hora de negócios, o dólar até experimentou uma queda momentânea, quando registrou a mínima da sessão, a R$ 5,3155. Em terreno positivo no restante do dia e com máxima a R$ 5,3891 pela manhã, a moeda encerrou o pregão em alta de 0,60%, cotada a R$ 5,3569 - no maior valor de fechamento desde 4 de janeiro de 2023. Nos seis primeiros pregões de junho, o dólar avança 2,02%, passando a acumular valorização de dois dígitos em 2024 (10,37%).