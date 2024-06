Campos Neto: para o BC, o que importa no fiscal é impacto em variáveis que afetam função-reação

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, repetiu nesta segunda-feira, 10, que a política fiscal é absorvida pela autoridade monetária apenas na medida em que tem impacto em variáveis econômicas que influenciam a sua função-reação. "Não é trabalho do BC tratar disso", afirmou, em um webinar organizado pela Constellation Asset. "O importante para nós não é o fiscal em si, é o que o fiscal significa para as variáveis macroeconômicas que afetam a nossa função-reação."

Campos Neto acrescentou que as expectativas fiscais do mercado - por exemplo, para o déficit primário - não têm piorado. No entanto, levantamentos qualitativos, como o Questionário Pré-Copom, têm mostrado uma piora da percepção.

Para ele, isso significa que o Brasil precisa sinalizar sustentabilidade para a sua trajetória de dívida.