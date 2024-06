BNDES: Clientes com dívidas postergadas no FGI poderão solicitar linhas emergenciais

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou que empresários afetados pela tragédia no Rio Grande do Sul que já haviam tomado crédito a partir do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI) estão aptos para solicitar as linhas emergenciais, ainda que estejam com dívidas postergadas.

Segundo o diretor de Finanças e Crédito Digital, Alexandre Abreu, a liberação de crédito terá início em 21 de junho, mas a solicitação aos bancos já poderá ser feita nesta terça-feira, 11.

O BNDES anunciou três linhas de crédito para empresários afetados: uma voltada a aquisição de máquinas e equipamentos, outra a recuperação de estruturas e uma terceira para capital de giro.