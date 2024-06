País precisa crescer para resolver a crise fiscal, afirma Mercadante

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, defendeu neste sábado, 8, que o corte de gastos públicos, cobrado pelo mercado, seja criterioso para não comprometer o crescimento do País.

"Esta questão do corte de gastos precisa ser feita de forma seletiva, qualificada, é um processo. Já vimos que o teto de gastos regra substituída pelo arcabouço fiscal naufragou na saída", declarou Mercadante durante participação em fórum da Esfera no Guarujá, no litoral paulista.

"O Pais precisa crescer para resolver a crise fiscal, precisa de investimento para poder ter receita e melhorar a relação divida/PIB", acrescentou o presidente do BNDES.