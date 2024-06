Há progresso em várias áreas, mas batalha contra inflação não está encerrada, diz Lagarde

Lagarde ainda adiantou que as futuras decisões de juros dependerão de se a inflação se aproxima da meta rápido o suficiente, se as pressões gerais sobre os preços desaceleram e se a política monetária é ainda efetiva para conter a inflação. Apesar do progresso, "a luta contra a inflação não está encerrada", enfatizou. "Temos feito tudo que podemos para garantir que a inflação na zona do euro siga estável e baixa. Isso beneficia a todos", afirmou.