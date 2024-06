GameStop reduz prejuízo para US$ 32,3 milhões no 1º trimestre fiscal

A GameStop, cuja "ação meme" virou alvo de forte especulação nas últimas semanas, teve prejuízo de US$ 32,3 milhões (ou US$ 0,11 por ação) em seu primeiro trimestre fiscal, encerrado em 4 de maio, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira, 7. Em igual período do ano passado, a varejista de videogames norte-americana havia sofrido prejuízo maior, de US$ 50,5 milhões (ou US$ 0,17 por ação).

Já as vendas da empresa caíram para US$ 881,8 milhões no trimestre, ante US$ 1,24 bilhão um ano antes.

A GameStop também informou que ampliou o volume de ações vendidas em 17 de maio, de 45 milhões para 75 milhões.