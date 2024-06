Galípolo diz que momento é de desafios para quem faz política monetária

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que o momento é desafiador para que gere a política monetária. "Estamos em quadra histórica com bastante desafio para quem faz gestão de política monetária dada a dificuldade de encontrar as correlações esperadas que costumamos aprender no livros de economia", afirmou.

Participante de seminário do programa de pós-graduação em Economia da Universidade de Brasília (UnB) nesta sexta-feira, ele buscou destacar as mudanças nas avaliações de parâmetros, como o mercado de trabalho.

O diretor de Política Monetária do Banco Central disse ainda que as questões ambientais devem ser cada vez mais incorporadas às discussões dessas instituições. "O que preocupa é se os eventos serão mais recorrentes", comentou.