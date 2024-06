Expectativa da Anfavea é que Mover volte à Câmara no dia 11 e seja aprovado na próxima semana

O texto do Mover, programa de incentivo do governo às montadoras, foi aprovado pelo Senado nesta semana junto a outras medidas enviadas pelo Executivo.

A expectativa da Anfavea, associação que representada as montadas do País, é que o texto do Programa Mobilidade Verde e Inovação (Programa Mover) seja apreciado na Câmara na terça-feira, 11, e aprovado ainda na próxima semana. A afirmação foi feita nesta sexta-feira, 7, pelo presidente da entidade, Márcio de Lima Leite, durante coletiva sobre o desempenho do setor em maio.

Apesar do atraso na aprovação, Leite celebrou a votação no Senado e avaliou que os trechos do Projeto de Lei que afetam as montadoras "foi praticamente mantido", o que é importante para o setor.

"Não queríamos que o Mover fosse discutido novamente, porque ele não é uma medida de autoria do Executivo, do Legislativo ou do setor privado. Foi uma construção conjunta, que envolveu também universidades, fabricantes de peças e importadores, um trabalho muito bem feito e com fundamento", comentou Leite.

Ele também disse que a expectativa é que o relator da medida na Câmara, deputado Átila Lira (PP), não faça novas mudanças durante a apreciação do texto na próxima semana.