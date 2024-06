Durigan: compensação cruzada de crédito PIS/Cofins pode pôr em risco esforço fiscal

O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, reforçou nesta sexta-feira a mensagem passada pelo ministro da Pasta, Fernando Haddad, de que a compensação cruzada de créditos de PIS/Cofins cresceu muito nos últimos anos, movimento que pode pôr em risco o esforço fiscal feito em "prol do País". A elevação, de R$ 5 bilhões para R$ 22 bilhões em três ou quatro anos, foi vista como um problema para a Fazenda, que defende que a providência - que compensa também o gasto da desoneração da folha de pagamentos - é necessária para colocar as contas do Brasil em ordem e, com isso, não prejudicar o crescimento econômico.

Foi esse o ponto destacado por Durigan durante entrevista à GloboNews, ao responder críticas do setor produtivo de que a medida provisória que restringe o uso dos créditos de PIS/Cofins afetaria as atividades econômicas.

O número 2 da Fazenda argumentou que as medidas lideradas pela pasta - tanto a mais recente quanto a MP da reoneração da folha editada no fim do ano - visam ao equilíbrio fiscal do País, sendo importante ter esse controle para a taxa de juros continuar em queda e a inflação ficar sob controle.