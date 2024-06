Crédito ao consumidor nos EUA sobe US$ 6,4 bilhões em abril

O crédito ao consumidor nos Estados Unidos teve crescimento de US$ 6,4 bilhões em abril, informou nesta sexta-feira, 7, o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Analistas ouvidos pela FactSet previam alta maior, de US$ 11 bilhões.

A variação no crédito ao consumidor de março no país foi revisado, de avanço de US$ 6,3 bilhões antes calculado a uma queda de US$ 1,1 bilhão, segundo o Fed.

*Com informações da Dow Jones Newswires