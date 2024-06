CNseg: Indenizações no RS podem mais do que dobrar nas próximas semanas

Questionado, durante painel no fórum organizado pela Esfera no Guarujá, sobre quanto o valor dessas indenizações deve subir, Oliveira estimou que pode mais do que dobrar.

As indenizações às perdas causadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, já estimadas em R$ 1,6 bilhão, devem, rapidamente, mais do que dobrar, disse hoje o presidente da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), Dyogo Oliveira.

"Temos que olhar e aprender com o Japão. Eles têm um tsunami a cada 100 anos, mas se preparam todo ano para um evento que acontece a cada 100 anos. No Brasil temos enchentes todos os anos e não nos preparamos", criticou o presidente da CNseg.

Ex-ministro do Planejamento e também ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Oliveira lembrou da tragédia climática no Rio Grande do Sul ao defender mais uma vez o seguro social de catástrofes. A proposta prevê indenização emergencial de R$ 15 mil por moradia destruída.

Outro ponto destacado por Oliveira é o da resiliência - ou seja, a adaptação do País, como infraestrutura mais resistente, a eventos climáticos. "Temos que nos adaptar a essa nova realidade. Precisamos prevenir, cuidar das encostas, drenagem nas cidades e buscar mais resiliência, construir mais casas e edifícios resistentes", Oliveira.

De acordo com ele, o brasileiro não tem cultura de fazer seguros a suas casas, o que explica por que as indenizações no Rio Grande do Sul são muito menores do que os prejuízos que a população teve com as chuvas. Mas Oliveira reconhece que o setor de seguros precisa avançar muito ainda a questão de coberturas de infraestruturas.

"Temos que ter seguro de infraestrutura, ampliação de seguro residencial e empresarial. Empresas não contratam coberturas para esses eventos extremos", observou.

No painel do fórum que tratou das mudanças climáticas, o vice-presidente executivo de finanças e relações com investidores da Vale, Gustavo Pimenta, avaliou que o Brasil tem uma oportunidade única de promover a transição verde, levando em conta a matriz energética, já em maior parte renovável, e o solo rico em minerais "fundamentais" para as tecnologias que vão permitir a substituição dos combustíveis fósseis.

Conforme o executivo, os metais de transição se tornaram o grande foco da Vale - entre eles, o níquel, um dos metais usados nas baterias de carros elétricos. "Somos grandes produtores de níquel, que é fundamental para a transição energética", afirmou.

*os repórteres viajaram a convite da Esfera