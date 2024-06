Chance de corte de juros até setembro pelo Fed cai a 52,6%, após payroll dos EUA, aponta CME

A possibilidade de o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) reduzir juros até setembro recuava, após o relatório mensal de empregos (payroll) de maio dos Estados Unidos, com números acima do previsto na geração de vagas e no avanço médio dos salários. Pouco antes do fechamento deste texto, a chance de corte até setembro recuava a 52,6%, de 67,4% logo antes do dado, no monitoramento das expectativas do mercado financeiro feito pelo CME Group.

A possibilidade de uma redução de apenas 25 pontos-base em todo o ano atual crescia, em 38,8% há pouco, superando a de um corte de 50 pontos-base, agora em 36,3%.