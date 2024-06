Bolsas da Europa fecham em baixa, com cautela de dirigentes do BCE e payroll forte nos EUA

As bolsas da Europa fecharam em baixa nesta sexta-feira, 7, um dia após o Banco Central Europeu (BCE) cortar seus juros pela primeira vez desde 2019, como se previa, com as atenções se voltando para o relatório de emprego dos Estados Unidos, o chamado payroll. A possibilidade de redução de taxas prontamente recuou diante dos dados apontando força no mercado de trabalho. Enquanto isso, uma série de dirigentes do BCE reforçou cautela sobre novos cortes de juros na região.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,16%, a 523,83 pontos. Em Londres, o FTSE 100 caiu 0,48%, a 8.245,37 pontos. Em Frankfurt, o DAX recuou 0,52%, a 18.555,39 pontos. Em Paris, o CAC 40 teve queda de 0,48%, a 8.001,80 pontos. Em Milão, o FTSE MIB cedeu 0,50%, a 34.660,38 pontos. Em Madri, o Ibex35 caiu 0,34%, a 11.404,90 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 recuou 1,13%, a 6.737,11 pontos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A possibilidade de o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) reduzir juros até setembro recuou após a publicação do payroll, com números acima do previsto na geração de vagas e no avanço médio dos salários. A chance de corte até setembro recuava a 52,6%, de 67,4% logo antes do dado, no monitoramento do CME Group. Capital Economics avalia que o Fed deve continuar a ter um foco em riscos de alta à inflação, deixando em segundo plano riscos de baixa para a economia real.