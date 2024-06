Tributação: Citrus BR prevê impacto de R$ 400 milhões com mudança em PIS/Cofins

O setor de suco de laranja deve ter um impacto de cerca de R$ 400 milhões com a Medida Provisória 1.227/24. A nova MP - editada pelo governo federal como forma de compensar a volta da desoneração da folha de pagamentos - mexe nas regras de ressarcimento do PIS/Cofins pelas empresas. Na avaliação da Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos (Citrus BR), a decisão do governo "é equivocada e desproporcional, ao proibir a utilização de créditos de PIS/Cofins para pagamentos de débitos tributários das empresas", disse em comunicado.

Ainda para a entidade, a medida "vai na contramão" do PLP 68/2024, que visa regulamentar a reforma tributária, com "celeridade no ressarcimento e na não cumulatividade" de impostos. "O impacto preliminar é estimado em cerca de R$ 400 milhões, mas pode ser ainda maior", explica o diretor executivo da entidade, Ibiapaba Netto, na nota da Citrus BR.

A Citrus BR diz ainda que, considerando-se a publicação das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, que tratam justamente da não cumulatividade de PIS/Cofins, a Medida Provisória 1.227/24 "impõe um retrocesso de 20 anos a todo o agronegócio brasileiro e ao setor de suco de laranja em particular". No mesmo sentido, a alteração no artigo 74 3º da Lei nº 9.430/96, que proíbe a utilização dos créditos de PIS/Cofins para compensação com outros tributos federais, "agrava ainda mais a situação".