Taxas de juros sustentam viés de alta após corte de juros pelo BCE

Os juros futuros mantiveram o viés de alta após o Banco Central Europeu (BCE) reduzir as taxas principais em 25 pontos-base, como era esperado. O BCE, no entanto, alertou que não se compromete com uma trajetória específica, e que dependerá de dados em decisões futuras, além de elevar projeções para a inflação na zona do euro. O sinal positivo está alinhado ao do dólar à vista e também aos retornos dos Treasuries, que bateram máximas após a decisão.

Às 9h27 desta quinta-feira, 6, a taxa de contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 subia a 10,495%, de 10,464% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 ia para 11,295%, de 11,254%, e o para janeiro de 2029 avançava a 11,690%, de 11,660% no ajuste de quarta-feira.