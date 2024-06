'Taxação das blusinhas' poderia ser um pouco maior, diz presidente da Fiec

Ricardo Cavalcante defende uma alíquota maior para as compras internacionais de até US$ 50 Crédito: Samuel Setubal

A nova taxa de compras internacionais de até US$ 50, conhecida como a "taxação das blusinhas" poderia ter passado dos 20%, na avaliação do presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante. A declaração foi dada ao O POVO nesta quinta-feira, dia 6, no evento da PEC Nordeste 2024. "Eu acho que o Congresso acertou, poderia ter sido um pouco mais, em 30% para ficar com 20% de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e ficar uns 50%, mas conseguimos", comemorou. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Em relação à Medida Provisória nº 1.227/2024, que limita a compensação de créditos presumidos da contribuição para o Programa de Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Ricardo Cavalcante classificou a ação como "absurda" e espera que o governo reveja a ação.