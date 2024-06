Senado aprova Mover e recupera taxação de blusinhas chinesas

O Senado aprovou na noite desta quarta-feira, 5, o projeto de lei que institui o Programa Mobilidade Verde e Inovação (Programa Mover), de incentivo ao setor automotivo e à descarbonização da frota. Com a proposta, foi aprovado também "jabuti" (emenda estranha ao teor principal do projeto) incluído pela Câmara que taxa as compras internacionais com valor de até US$ 50. Os senadores rejeitaram, porém, trecho que previa porcentuais mínimos de conteúdo local para obras no setor de óleo e gás - outro dispositivo enxertado pela Câmara.

Como houve alteração, o projeto terá de ser votado de novo pelos deputados. A medida provisória que criou o Mover perdeu validade na semana passada, e até ontem à noite não havia previsão de data para novo exame na Câmara. O governo defende o programa para alavancar novos investimentos no setor automotivo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A votação pôs fim a um impasse depois que o relator do projeto no Senado, Rodrigo Cunha (Podemos-AL), decidiu retirar do projeto os trechos que considerou "estranhos" à proposta original. Entre eles, a chamada taxa das "blusinhas chinesas" - compras de baixo valor geralmente feitas em sites asiáticos - e a mudança na regra do uso de equipamentos e serviços nacionais no setor de petróleo.