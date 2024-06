Presidente do BCE diz que zona do euro está bem distante da taxa neutra de juros

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou que a zona do euro está "distante" do nível de juros neutros e que há uma longa trajetória a percorrer até alcançá-lo, mas ponderou que este não é o foco no momento. Em coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira, a dirigente ressaltou que o objetivo do banco central é conter a inflação e restaurar a estabilidade de preços em 2%. "Não vemos necessidade de mudar essas metas", disse, observando que isso não implica em ignorar outras questões como, por exemplo, assuntos relacionados ao clima.

Lagarde também apontou que os custos financeiros têm oscilado em níveis restritivos e que a dinâmica de crédito segue fraca, graças à transmissão do aperto na política monetária, necessário para controlar a inflação.

Sobre estabilidade financeira, o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, comentou que o banco central analisará questões prudenciais e de solvência nas negociações entre instituições bancárias.