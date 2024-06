Margem financeira representou 12,46% do spread do ICC em 2023, mostra BC

A margem financeira representa a parcela do ICC que remunera o capital dos acionistas. Na prática, é quanto os acionistas de uma instituição financeira ganham, porcentualmente, do spread cobrado.

O Banco Central informou nesta quinta-feira, 6, por meio do Relatório de Economia Bancária (REB), que a margem financeira dos bancos representou 12,46% do spread do Índice de Custo do Crédito (ICC) médio no Brasil em 2023. No fim de 2022, esse porcentual era de 13,93% (dado revisado).

Já o ICC reflete o volume de juros pagos, em reais, por consumidores e empresas, considerando todo o estoque de operações, dividido pelo próprio estoque. Assim, o indicador reflete a taxa de juros média efetivamente paga pelo brasileiro nas operações de crédito contratadas no passado e ainda em andamento.

O relatório mostra que, dentro do spread, o custo de captação dos bancos representou 37,32% no fim de 2023 ante 35,94% (dado revisado) de 2022. Já as despesas administrativas representaram 15,03% do spread do ICC no ano passado, ante 16,32% (dado revisado) em 2022.

As despesas com os tributos e o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) foram responsáveis por 12,85% do spread no fim de 2023, ante 14,30% (dado revisado) no ano anterior. Já a inadimplência representou 22,34% do spread, ante 19,51% (dado revisado) em 2022.