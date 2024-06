Juros: taxas recuam com clima externo, queda do dólar e declarações do BC

Os juros futuros sustentaram o sinal de baixa até o fim da tarde, embalados pelo clima ameno no cenário internacional, via dados do mercado de trabalho nos EUA e decisão do Banco Central Europeu (BCE), pela queda do dólar e falas dirigentes do Banco Central que reforçaram a aposta de que o Copom deve retomar o consenso na reunião de junho de forma a dissipar dúvidas com relação aos critérios técnicos que pautam as decisões de política monetária.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava em 10,455%, de 10,464% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2026, em 10,87%, de 10,93%. O DI para janeiro de 2027 projetava taxa de 11,19%, de 11,25%. A taxa do DI para janeiro de 2029 caía de 11,66% para 11,61%.

Mesmo com os rendimentos dos Treasuries rondando a estabilidade, houve espaço para o mercado de juros local corrigir parte do avanço registrado ontem, quando a queda dos yields dos títulos nos EUA não havia sido capaz de aliviar a curva doméstica. O retorno do dólar para R$ 5,25 contribuiu para a redução dos prêmios de risco, com relatos de fluxo estrangeiro para a Bolsa e, possivelmente, renda fixa.