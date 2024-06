Jaques Wagner deve divulgar relatório da desoneração na semana que vem, diz assessoria

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), pretende apresentar o relatório da desoneração da folha de pagamentos na semana que vem, segundo informações da assessoria do parlamentar divulgadas nesta quinta-feira, 6. Relator da desoneração, Wagner havia dito que aguardava o Ministério da Fazenda divulgar as fontes de receita para compensar a perda de arrecadação com a desoneração.

Nesta semana, a pasta enfim anunciou as medidas compensatórias para o benefício aos 17 setores da economia e aos municípios.

O senador ainda pretende se reunir com a Fazenda antes de formalizar o seu parecer. Ainda não há data prevista para a discussão.