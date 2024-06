Galípolo diz que existe dissonância entre inflação corrente e expectativas sobre alta de preços

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, considera que, no momento, existe uma dissonância que "está se ampliando" entre a inflação corrente e as expectativas sobre a alta dos preços.

As afirmações foram feitas em participação na etapa final da Olimpíada Brasileira de Economia deste ano.

Ao comentar o momento de maior desvalorização do real e o cenário do mercado brasileiro, Galípolo também disse que queria fazer um "mea culpa" sobre declarações dadas no processo inicial da desancoragem das expectativas de inflação. Na época, ele disse que a instituição poderia tentar conter este processo com a ajuda da inflação corrente.