Galípolo diz acreditar que o tempo vai jogar a favor do Banco Central

As afirmações foram feitas em participação da Final 2024 da Olimpíada Brasileira de Economia.

O diretor do BC também voltou a falar sobre a divisão de votos na última reunião do Copom, lembrando que naquele momento existia um trade off "claro" do ponto de vista da comunicação. De um lado, disse Galípolo, havia "muito valor" em comunicar que a redução do ritmo de queda da taxa Selic significava mais preocupação "com o cenário adverso". De olho, havia o entendimento de que era possível transmitir essa preocupação na redação do comunicado e "preservar o guidance".

"Lembrando que há sempre debate dentro e fora do BC de quanto o guidance é uma ferramenta possível de ser utilizada. Tinha uma subjetividade sobre o tema da mudança substancial do cenário, e a desancoragem já é uma questão que tem bastante peso", disse Galípolo.