Fretes rodoviários se mantêm estáveis no 1º trimestre, aponta plataforma

Levantamento da plataforma Frete.com mostra que o número de fretes rodoviários no País apresentou estabilidade no primeiro trimestre de 2024, com discreto aumento de 0,5% em relação a igual período de 2023, para 2,1 milhões de viagens.

A Frete.com é a maior plataforma online de transporte de cargas da América do Sul e cobre 99% do território nacional.

A construção civil se destacou com um crescimento de 12,3%, na mesma base de comparação. Os fretes de cimento, com um aumento de 28,7%, ajudaram na movimentação do segmento.