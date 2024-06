Feijão, tomate, banana e óleo diminuem valor da cesta básica na Grande Fortaleza

A diminuição no preço foi influenciada pela baixa no valor de quatro produtos: feijão (-5,07%), tomate (-4,71%), banana (-4,45%) e óleo (-0,14%).

Os dados são do levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) divulgados nesta quinta-feira, 6 de junho.

Ainda, segundo a pesquisa, no acumulado do ano, a inflação na Capital foi de 12,61%.

No Brasil, apenas seis das 17 capitais pesquisadas registraram diminuição no custo da cesta básica. As principais foram Belo Horizonte (-2,71%) e Salvador (-2,67%).

Por outro lado, as altas mais expressivas ocorreram em Porto Alegre (3,33%), Florianópolis (2,50%), Campo Grande (2,15%) e Curitiba (2,04%).

Na lista de maiores valores para as cestas básicas no mês, São Paulo foi a capital onde o conjunto dos alimentos básicos apresentou o maior custo (R$ 826,85), seguida por Porto Alegre (R$ 801,45), Florianópolis (R$ 801,03) e Rio de Janeiro (R$ 796,67).

Cesta básica e o salário mínimo brasileiro

O levantamento do Dieese verifica que, ao comparar o custo da cesta com o salário mínimo líquido, o trabalhador fortalezense, em maio de 2024, precisa de 54,35% do salário mínimo para adquirir os alimentos básicos para uma pessoa adulta.

Com base no salário mínimo vigente do País de R$ 1.412, o trabalhador teve que despender 110h e 37min de sua jornada de trabalho mensal para conseguir comprar os produtos que compõem a cesta básica.