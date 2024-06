Estabilidade nas projeções de inflação colaborou para decisão de cortar juros, afirma Lagarde

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou nesta quinta-feira, 6, que a estabilidade nas projeções de inflação colaborou para a decisão de cortar juros em 25 pontos-base, ao ser questionada durante coletiva de imprensa. "Nossa confiança sobre a trajetória adiante cresceu", adicionou a autoridade.

Lagarde ressaltou as projeções do BCE, que preveem desaceleração da inflação rumo à meta ao longo do segundo semestre de 2025.

A dirigente também destacou que as expectativas inflacionárias de longo prazo demonstram estabilidade e estão, em geral, na meta. Ao mesmo tempo, os riscos para o crescimento são de baixa no médio prazo, mas estão equilibrados no curto prazo, visto que o setor de serviços permanece em expansão e o industrial estável em níveis fracos.