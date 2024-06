Embraer e a Rheinmetall avaliam novo Centro de Treinamento do C-390 na Europa

A Embraer informou nesta quinta-feira, 6, que, juntamente com a Rheinmetall, avalia opções para expandir a rede de treinamento com foco no C-390, considerando as necessidades do crescente número de clientes europeus da aeronave. Segundo a empresa, a avaliação pode levar ao desenvolvimento de uma solução de treinamento dedicada para a região, com suporte aos atuais e futuros clientes do C-390.

Conforme a fabricante brasileira, a Embraer conta com um Centro de Treinamento para o C-390 no Brasil, no estado de São Paulo, incluindo um Simulador Completo de Voo e Missão (FFMS) e uma Estação de Treinamento de Loadmaster.

O Centro tem recebido as tripulações das Forças Aéreas Brasileira, Portuguesa e Húngara para capacitação inicial para o C-390.