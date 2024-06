Dólar cai 0,89%, para R$ 5,2508, com movimento de correção e commodities

Na quarta, na B3, as posições compradas (que ganham com a alta da moeda americana) de estrangeiros em derivativos cambiais atingiram novo recorde histórico, superando US$ 73 bilhões.

Tirando um avanço pontual e bem limitado pela manhã, quando se aproximou de R$ 5,31 na máxima (R$ 5,3082), o dólar à vista operou em baixa no restante da sessão. Com mínima a R$ 5,2414, a moeda encerrou o dia em queda de 0,89%, cotada a R$ 5,2508.

Após se aproximar na quarta-feira de R$ 5,30 e fechar no maior nível desde 5 de janeiro de 2023, o dólar apresentou queda firme na sessão desta quinta-feira, 6. Operadores afirmam que a alta de commodities e o sinal predominante de baixa da moeda americana no exterior abriu espaço para movimento de correção e desmonte de posições cambiais defensivas. Houve também relatos de internalização de recursos por parte de exportadores para aproveitar as cotações mais altas.

O real se destacou nesta quinta entre as divisas emergentes e de exportadores de commodities mais relevantes. Entre os pares latino-americanos, o peso chileno avançou com os ganhos do cobre. Já o peso mexicano, que na quarta esboçou uma recuperação, nesta quinta voltou a sofrer, com queda de quase 2% na comparação com o dólar. Há receios de mudanças constitucionais no México após a candidata governista Claudia Sheinbaum vencer a eleição presidencial e conquistar ampla maioria no Congresso.

Para o economista-chefe da Western Asset, Adauto Lima, há uma correção de certo exagero na depreciação de ativos domésticos em geral nas últimas semanas. Já fragilizado ao longo de maio em razão da piora do quadro fiscal, o real se depreciou mais nos pregões de terça e quarta com o aumento da incerteza com eleições em países emergentes, como o México.

"Hoje você tira um pouco desse exagero, com alguma ajuda de commodities. Eu já via o câmbio depreciado demais em R$ 5,15 e R$ 5,20, apesar do aumento de prêmio de risco doméstico", diz Lima.