Desancoragem coloca País posição mais delicada na gestão da política monetária, diz Galípolo

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta quinta-feira, 6, que o Brasil já assistia a um processo de desancoragem das expectativas de inflação antes da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), marcada pela divisão de votos, o que seguiu avançando após o encontro. Segundo o diretor, esse cenário coloca o País numa situação "mais delicada" na gestão da política monetária. "Ocorreu esse momento da elevação da taxa terminal de juros e ainda assim se assistia a desancoragem, que já vinha antes da última reunião do Copom, porém que seguiu avançando, o que nos coloca numa situação mais delicada", disse.

A observação foi feita ao comentar o descasamento entre o movimento de corte de juros entre os países pelo mundo, com atenção especial para o movimento do banco central norte-americano. Nesse cenário, países emergentes sofreram com a elevação do juro terminal em razão da postergação dos cortes pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), observou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Olhando para esses outros países que começaram o processo de corte, tem sinais mais benignos, mas com cautela, aguardando para ver qual será a reação do Fed, o que vai responder sobre o descasamento ou não dos ciclos", disse Galípolo em participação na cerimônia de abertura da Final 2024 da Olimpíada Brasileira de Economia.