Campos Neto vê 'queda de juros cautelosa' promovida pelo BCE

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fez na manhã desta quinta-feira uma breve avaliação sobre o corte de juros anunciado pelo Banco Central Europeu (BCE) nesta manhã. Para ele, a instituição europeia se comportou de forma cautelosa ao cortar as taxas básicas de juros em 0,25 ponto porcentual. A de depósito recuou de 4% para 3,75% ao ano.

"Tivemos queda de juros cautelosa no BCE. Cortou os juros, mas fez um declaração mais dura", disse Campos Neto, participante da abertura do MKBR 24, evento sobre mercado de capitais, organizado pela B3 e a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), com apoio do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com Campos Neto, a declaração do BCE foi feita para retirar ímpeto das expectativas de que haverá uma redução de juros muito grande.