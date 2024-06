Bolsas da Europa estendem ganhos, à espera de corte de juros pelo BCE e falas de Lagarde

No meio da manhã de hoje, é amplamente esperado que o BCE corte suas principais taxas de juros em 25 pontos-base, após mantê-las em níveis recordes desde setembro do ano passado. A redução da taxa de depósito, de 4% para 3,75%, seria a primeira desde setembro de 2019.

Investidores ficarão atentos a comentários da presidente do BCE, Christine Lagarde, uma vez que surgiram dúvidas sobre a trajetória futura dos juros depois que a inflação da zona do euro acelerou mais do que o esperado em maio.

Com as atenções voltadas para o BCE, indicadores europeus decepcionantes de mais cedo ficaram em segundo plano. Na zona do euro, as vendas no varejo recuaram em abril ante março, contrariando previsão de avanço. Apenas na Alemanha, as encomendas à indústria também sofreram uma inesperada queda no mesmo período.