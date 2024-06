BCE eleva projeções de inflação cheia e do núcleo de 2024 e 2025, ante previsões de março

A equipe técnica do Banco Central Europeu (BCE) revisou para cima projeções deste ano e do próximo para o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) na zona do euro, tanto no índice cheio quanto no núcleo, que exclui itens voláteis como alimentos e energia.

O BCE acredita que o CPI da zona do euro avançará 2,5% neste ano, quando em março o BCE esperava alta de 2,3%.

Para 2025, o avanço esperado de março, de 2,0%, foi revisado para uma alta de 2,2%, enquanto a de 2026 foi reafirmada em 1,9%.