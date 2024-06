Abiquim: MP que limita créditos de PIS/Cofins onera ainda mais a indústria nacional

A Abiquim destaca que a medida vem num momento de grande fragilidade da indústria química brasileira, cuja produção nacional sofre com a entrada desenfreada e predatória de importados, desencadeando uma ociosidade de 36% na capacidade instalada do setor. "Essa decisão vai totalmente na contramão de iniciativas que o atual governo vem tomando acertadamente no sentido de promover a neoindustrialização no País", destaca o presidente-executivo da entidade, André Passos Cordeiro.