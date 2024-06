Relator do Mover diz que comunicou posicionamento a Pacheco na segunda-feira

O relator do projeto que cria o programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover) no Senado, Rodrigo Cunha (Podemos-AL), afirmou que comunicou na segunda-feira, 3, o seu posicionamento sobre a taxação do e-commerce ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). "Eu falei com o Pacheco a partir do momento em que eu estava convicto, baseado em evidências, em estudos, e não de ouvi dizer", declarou Cunha. Questionado por jornalistas sobre quando informou a Pacheco sobre seu posicionamento, Cunha respondeu: "Eu conversei na quarta-feira passada, e de lá para cá, vim evoluindo, sem problema nenhum." Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O senador acrescentou: "Eu não tinha que convencê-lo. O senador Pacheco, inclusive, nem vota. Eu achei que devia essa informação a ele, de dizer: olha, esse assunto nós vamos levar o plenário, e eu não concordo."

O parlamentar prosseguiu: "E ele (Pacheco) me falou: senador, eu respeito o seu posicionamento." Novamente perguntado sobre quando essa conversa ocorreu, Cunha disse: "Acredito que no início da semana. Segunda-feira." Ao retirar a taxação do e-commerce do projeto do Mover, na terça-feira, 4, Cunha havia dito que não havia participado de nenhum acordo com a Câmara e com o governo para manter o trecho.