Ibovespa opera perto da estabilidade, de olho em Treasuries e à espera do payroll

O Ibovespa oscila entre perdas e ganhos, mas perto da estabilidade nesta quarta-feira, 5, sob forte influência da expectativa do mercado em torno do comportamento dos juros dos Estados Unidos, deixando em segundo plano informações vindas do mercado doméstico, como a queda maior que a esperada na produção industrial de abril.

As taxas de Treasuries alternaram entre o território positivo e o negativo, divididas entre um aumento menor que o previsto na criação de vagas do setor privado dos Estados Unidos - fator favorável a juros menores - e um crescimento acima do esperado na atividade do setor de serviços do país - que inclina a agulha da política monetária americana à manutenção dos juros altos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo Daniel Teles, especialista da Valor Investimentos, ainda que a Bolsa brasileira tenha "muita coisa barata" do ponto de vista da relação entre o preço das ações e o lucro projetado das companhias, o que prevalece na cabeça dos investidores é o nível elevado dos juros dos Estados Unidos.