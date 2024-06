Desembolsos devem alcançar R$ 148 bilhões em 2024, prevê diretor do BNDES

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) deve desembolsar US$ 28 bilhões (aproximadamente R$ 148 bilhões) para vários setores da economia brasileira em 2024. A previsão foi feita pelo diretor de Planejamento e Relações Institucionais do Banco, Nelson Barbosa, em Pequim, durante o "Seminário Econômico Brasil-China", nesta quarta-feira, 5.

"Neste ano, nós esperamos desembolsar cerca de US$ 28 bilhões para vários setores, concentrados principalmente em infraestrutura, financiamento industrial e financiamento da cadeia agropecuária", disse Barbosa, para uma plateia formada por empresários brasileiros e chineses.

O diretor integra missão do governo federal ao País asiático, informou o banco em nota. "O BNDES tem ativos que totalizam 7% do PIB da economia brasileira. Nós financiamos, diretamente, 5% de todo o investimento feito no Brasil. E, indiretamente, o número chega a 10% porque nossos financiamentos são feitos em parceria com o setor privado e em parceria com agentes internacionais, o que multiplica e alavanca", destacou.