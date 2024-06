Representantes subnacionais mostram aliança na tributária, mas mandam recados ao governo

Durante entrevista coletiva para detalhar o conteúdo do segundo projeto de lei complementar da reforma tributária, representantes de Estados e municípios fizeram questão de elogiar o trabalho do governo, mas aproveitaram o momento também para mandar recados para o Executivo e o Legislativo. O texto foi entregue nesta terça-feira, 4, ao Congresso Nacional.

O secretário-executivo da Frente Nacional dos Prefeitos, Gilberto Perre, salientou que foram mobilizados mais de 250 auditores para as discussões sobre o projeto. "Foi uma prática que precisa virar uma moda que vai pegar: que o governo, como um todo, adote essa estratégia de diálogo para que os projetos cheguem ao Congresso mais redondos, que isso (debate amplo) chegue em toda Esplanada, em especial no Palácio do Planalto", indicou.

O secretário da Fazenda do Rio Grande do Norte e presidente do Comitê Nacional de Secretários de Estado de Fazenda (Comsefaz), Carlos Eduardo Xavier, salientou que o conteúdo do segundo projeto trata de tributos dos mais importantes para os entes subnacionais. "Foi importante dar voz aos Estados e municípios nesse processo. Era fundamental ter ao menos um secretário de cada região do País", observou.