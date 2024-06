Exportação de bens da América Latina volta a crescer no 1º tri, após ano de contração, diz BID

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) afirma que o valor das exportações de bens da América Latina cresceu 1,3% no primeiro trimestre de 2024, na comparação com igual período do ano passado. Em seu mais recente relatório Estimativas de Tendência de Comércio da América Latina e do Caribe, o BID diz também que o valor das exportações da região recuou 1,3% em 2023.

Na avaliação do organismo internacional, a perspectiva para a região nessa frente "tem melhorado de modo significativo", com um balanço de riscos para o desempenho do comércio latino-americano "aparentemente em geral neutro", embora a previsão aponte para crescimento moderado e "um alto grau de incerteza", nas palavras de Paolo Giordano, economista principal do Setor de Integração e Comércio do BID, que coordenou o relatório.

O BID ainda aponta que a evolução do desempenho nas exportações variou, subdividindo-se a região. As vendas da América do Sul entraram em território positivo, apesar da queda nos preços de commodities.