Relator apresenta amanhã parecer da PEC de autonomia do BC; sindicato quer retirada de pauta

O relator da Proposta de Emenda à Constituição que dá autonomia financeira e administrativa ao Banco Central (PEC 65), Plínio Valério (PSDB-MA), entregará na terça-feira, 4, pela manhã seu texto sobre o tema para iniciar a tramitação no Congresso. Nesta segunda-feira, 3, porém, o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal) iniciou campanha no rádio contra a proposta. "Estamos fazendo outras coisas além da campanha no rádio e a ideia é que a PEC seja retirada de pauta", disse ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) o presidente do Sinal, Fabio Fayad.

A PEC 65 é uma bandeira do presidente do BC, Roberto Campos Neto, que já conseguiu a autonomia operacional da autarquia e gostaria de ver a independência completa do BC até o fim do seu mandato, em dezembro deste ano.

Em meados de abril, o relator ameaçou concluir o texto até o fim de maio, mesmo sem a manifestação do governo, que estaria fazendo "birra" em torno do tema.