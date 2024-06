Petrobras reduz em médio o preço do querosene de aviação em 7,5%

A Petrobras reduziu, em média, o preço do querosene de aviação em 7,5%, com queda de 7,6% em alguns mercados.

Segundo a estatal, desde o dia 1º de junho, o preço do QAV mais alto passou a ser de R$ 3.852,70, por metro cúbico, em Canoas, Rio Grande do Sul, e o mais barato de R$ 3.607,10 por metro cúbico, em São Luiz do Maranhão.

A Petrobras reajusta o QAV todo primeiro dia do mês. Este é o primeiro reajuste da gestão Magda Chambriard, que tomou posse na presidência da estatal no final de maio.