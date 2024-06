Ouro fecha com ganhos, com auxílio do recuo do dólar

O ouro fechou em alta nesta segunda-feira, 3, com impulso diante do recuo do dólar, que torna o metal mais barato para os detentores de outras divisas. Além disso, perspectivas para a política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) eram fator importante, com a possibilidade de corte de juros adiante, o que tende a pressionar os retornos dos Treasuries, os quais concorrem com o ouro como investimento mais seguro.

O ouro para agosto, contrato mais líquido, fechou em alta de 1,00%, em US$ 2.369,30 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Há expectativa também nesse mercado pelos números do relatório mensal de empregos (payroll) de maio dos EUA, que sai na sexta-feira, após o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) em geral em linha com o esperado do fim da semana passada.