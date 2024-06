IPCA para 2024 passa de 3,86% para 3,88%, projeta Focus

Considerando as 115 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana para 2024 passou de 3,86% para 3,90%. Para 2025, a projeção passou de 3,77% para 3,78%, considerando 112 atualizações no período. Para 2026, a projeção passou de 3,58% para 3,60%, ante 3,50% de um mês atrás.

As estimativas do Relatório de Mercado Focus continuam acima do centro da meta para a inflação, de 3,00%. O IPCA de 2023 ficou em 4,62%, abaixo do teto da meta (4,75%, para um centro de 3,25% no ano passado), evitando o estouro do objetivo a ser perseguido pelo BC pelo terceiro ano consecutivo, depois de 2021 e 2022. O Comitê de Política Monetária (Copom) divulgou em maio projeção de 3,8% para o IPCA de 2024, depois de o indicador ter ficado em 3,5% nas reuniões anteriores, de dezembro, janeiro e março. Para 2025, a projeção também subiu, para 3,3%.