Ibovespa cede ao receio com indicadores da semana e ao recuo da Vale

A desvalorização do minério de ferro e a cautela dos investidores antes de uma semana carregada de eventos e indicadores mantêm o Ibovespa no território negativo e limitam uma eventual recuperação do principal indicador da B3, que acumulou queda de 3% em maio e recuou em nove das últimas dez sessões.

Segundo Raony Rossetti, executivo-chefe da Melver, a apreensão dos investidores antes dos dados sobre o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil no primeiro trimestre, previstos para a terça-feira, da decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), na quinta-feira, e dos números sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos, na sexta-feira, colabora para as perdas do dia. "É uma semana que tem muitas coisas para acontecer, mas que começa chocha", afirmou.

Também pesa sobre o mercado de ações brasileiro o receio com a desancoragem das expectativas de inflação no Boletim Focus. Os dados divulgados mais cedo mostraram que a previsão de alta do IPCA em 2024 subiu de 3,86% para 3,88%, e que a estimativa para o avanço em 2025 também aumentou, de 3,75% para 3,77%.