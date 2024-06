Bolsas da Europa iniciam semana com tom positivo, à espera de corte de juros pelo BCE

São Paulo, 03/06/2024 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta segunda-feira, iniciando a semana com tom positivo em meio a expectativas de que o Banco Central Europeu (BCE) anuncie um primeiro corte de juros nos próximos dias.

Na quinta-feira (06), é amplamente esperado que o BCE corte suas principais taxas de juros em 25 pontos-base, no que seria a primeira redução desde 2019. A dúvida é se e quando poderão ocorrer novas reduções de juros, uma vez que a inflação da zona do euro deu sinais de persistência na leitura preliminar de maio.

Investidores na Europa também seguem atentos à inflação e aos juros nos EUA. No fim da semana passada, dados da inflação americana medida pelo PCE vieram em linha com o previsto, reforçando expectativas de que os juros básicos dos EUA serão cortados em algum momento este ano.

No noticiário macroeconômico de hoje, destaque para o PMI industrial da zona do euro, que subiu para 47,3 em maio, mas ficou ligeiramente abaixo da estimativa original. Na China, o PMI de manufatura surpreendeu positivamente no mês passado, mostrando a maior expansão em quase dois anos. Hoje ainda, serão divulgados PMIs industriais dos EUA.