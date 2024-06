Bolsas da Europa fecham na maioria em alta, à espera do BCE, mas com baixa modesta em Londres

O mercado acionário europeu registrou sinal em geral positivo, nesta segunda-feira, 3, no início de uma semana de expectativa pela decisão do Banco Central Europeu (BCE), que deve trazer corte de 25 pontos-base nos juros. Ao longo do dia, o fôlego diminuiu e Londres terminou com sinal negativo, em quadro mais fraco em Nova York, mas com indicadores também em foco.

Vários dirigentes do BCE têm sinalizado claramente a perspectiva de redução nos juros nesta reunião de junho. O quadro adiante, porém, ainda traz incerteza considerável, com dúvidas sobre quando poderiam vir mais cortes e maior divergência no comando do banco central. De qualquer modo, o relaxamento monetário tende a ser positivo para as ações.

A Oxford Economics comenta que um corte nesta quinta é "certo, na prática", e acrescenta que o ciclo de relaxamento dará algum apoio à atividade. A consultoria ainda diz, em relatório a clientes, que o PMI final de maio reafirma que a perspectiva para a indústria da zona do euro "está lentamente melhorando".