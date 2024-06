Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, com menor preocupação sobre juros nos EUA

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 03/06/2024 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, em meio a um alívio em preocupações com a inflação e os juros nos EUA.

Liderando os ganhos na região asiática, o índice Hang Seng avançou 1,79% em Hong Kong, a 18.403,04 pontos, graças em parte a ações de fabricantes de carros elétricos, enquanto o japonês Nikkei subiu 1,13% em Tóquio, a 38.923,03 pontos, o sul-coreano Kospi teve alta de 1,74% em Seul, a 2.682,52 pontos, e o Taiex se valorizou 1,71% em Taiwan, a 21.536,76 pontos.