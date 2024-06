Agricultura encerra mês de maio com recorde de aberturas de mercado no exterior

O mês de maio se encerrou com os melhores resultados em aberturas de mercados para o agronegócio brasileiro. A Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária divulgou que foram 15 novos mercados, de 10 países diferentes, nos últimos 31 dias.

Trata-se do melhor desempenho da série histórica do mês, superando o último recorde, de maio de 2020, quando foram registrados oito novos acordos em cinco nações. Em maio de 2023, foram abertos sete mercados em sete países. Até o momento, o atual governo calcula 124 acordos em 51 países. O mês também bateu o recorde do ano, ultrapassando os 10 acordos de março, nove de janeiro, sete de fevereiro e cinco de abril. O total do ano já está em 46 novos mercados em 27 países.

Os destaques vão para os negócios em pescados, na África do Sul, Austrália e Índia; carne e aves em El Salvador e Lesoto; suínos para o Butão e café verde na Zâmbia. Assim, todos os continentes já fecharam acordo com o Brasil no setor de agronegócio em 2024.